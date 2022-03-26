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В Украине сегодня откроют несколько гуманитарных коридоров: список

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Киевская область, Суббота 26 марта 2022 09:46
В Украине сегодня откроют несколько гуманитарных коридоров: список Фото: В Украине сегодня откроют несколько гуманитарных коридоров (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

На субботу, 26 марта, согласовано четыре гуманитарных коридора в Украине. По ним смогут эвакуироваться люди из зоны боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение украинского омбудсмена Людмилы Денисовой в Facebook.

Из села Плесецкое Киевской области в Фастов. Место сборов - сельсовет ул. Центральная, д. 57.

Из Севериновки в Белгородку. Место сборов - ул. И. Мазепы 20.

Из Красной Слободы в Белую Церквь. Место сборов - торговый центр, ул. Л.Украинки, д.46, Красная Слобода).

Из Бородянки в Белую Церквь. Место сборов - ул. Центральная 331.

При этом в районе Романовского моста будет работать пункт эвакуации для приема эвакуированного пешим ходом населения Ирпеня.

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