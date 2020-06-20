Киевская область близка к усилению карантина

Киевская область приблизилась к критическому значению показателя инцидентности. В случае его превышения область будет усиливать карантин.

Об этом на брифинге заявил председатель Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

По словам Володина, до критического значения показателя инцидентности осталось 0,03%. Он напомнил, что этот показатель должен быть менее 12.

"Поэтому мы сейчас буквально балансируем между сохранением карантинных мер на теперешнем уровне и возвращением к их усилению", - отметил глава ОГА.

Напомним, Министерство здравоохранения разработало специальные показатели, на значения которых ссылаются области при принятии решения об усилении или ослаблении карантина. Инцидентность - это количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения.

Добавим, что с 22 июня Украина перейдет на другую методику усиления карантина, в правительстве решили отказаться от показателя инцидентности.

Кроме того, в правительстве рассматривают возможность усиления карантина в Закарпатской области, где в последнее время ухудшилась ситуация с коронавирусом.

По состоянию на сегодня к ослаблению карантина не готовы 9 областей и Киев.