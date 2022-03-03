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В Киевской области снова ввели комендантский час

Автор: Антон Федорцив

Глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба поделился информацией о новых профилактических мероприятиях в регионе в условиях военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал главы ОГА Алексея Кулебы.

По всей территории Киевщины вводится комендантский час с 20:00 3 марта до 07:00 4 марта.

В это время граждан призывают не выходить на улицы и в другие общественные места. Исключение составляют лица со специально изданными пропусками. Они также обязаны иметь с собой удостоверение личности.

"Мы продолжаем оборонять Киевскую область. На некоторых направлениях идут тяжелые бои. Прошу с пониманием отнестись к комендантскому времени. Оно необходимо в первую очередь для безопасности жителей региона", – подытожил Кулеба.

К слову, российские оккупанты взялись минировать Херсон, где раньше захватили здание ОГА.

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