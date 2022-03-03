На Київщині вкотре запровадили комендантську годину

Голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба поділився інформацією про нові профілактичні заходи в регіоні в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал очільника ОДА Олексія Кулеби.

По всій території Київщини запроваджується комендантська година з 20:00 3 березня до 07:00 4 березня.

У цей час громадян закликають не виходити на вулиці та в інші громадські місця. Виняток становлять особи зі спеціально виданими перепустками. Вони також зобов'язані мати з собою посвідчення особи.

"Ми продовжуємо обороняти Київщину. На деяких напрямках йдуть тяжкі бої. Прошу з розумінням поставитися до комендантського часу. Він необхідний в першу чергу задля безпеки мешканців регіону", – підсумував Кулеба.