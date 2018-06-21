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Интервью

В Киевраде произошла потасовка

НовостиПроисшествия    21.06.2018 - 12:17
Фото: Киеврада (скрин)
Фото: Киеврада (скрин)

В ходе потасовки в Киевраде активисты выломали дверь

В кулуарах Киевской городской рады в четверг, 21 июня, произошла потасовка между активистами и охраной. Об этом сообщают "Українські Новини".

Сообщается, что на сегодняшнем заседании депутаты намерены рассматривать вопрос музеефикации найденных в ходе раскопок на Почтовой площади исторических артефактов.

Активисты, которые требуют разорвать договор с застройщиками инвесторов и создать музей на месте найденных артефактов, начали прибывать к зданию Киеврады с 9:30. Их собралось около 150 человек. Некоторые их них попытались проникнуть в кулуары на четвертом этаже здания. Там же произошла потасовка между активистами и полицией.

Отмечается, что активисты в ходе потасовки выломали дверь, ведущую в кулуары, и прорвались к сессионному залу. Сейчас в кулуарах Киеврады находится около 150 человек (при максимально разрешенных 60 по нормам пожарной безопасности).

По состоянию на 11:20 заседание Киевсовета не начиналось.

Напомним, похожая ситуация в Киевраде произошла 7 июня 2018. Пленарное заседание перенесли в связи с применением физической силы в отношении сотрудников секретариата Киеврады и повреждением имущества и оборудования. 

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Теги публикации: Киев, Киевсовет, потасовка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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