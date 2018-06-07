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В Киевраде произошли столкновения, заседание перенесли

НовостиПроисшествия    07.06.2018 - 15:43
Фото: в Киевраде произошли столкновения (facebook.com/Сергей Буйгашев)
Фото: в Киевраде произошли столкновения (facebook.com/Сергей Буйгашев)

Заседание перенесли в связи с применением физической силы в отношении сотрудников секретариата

Пленарное заседание Киеврады перенесли в связи с применением физической силы в отношении сотрудников секретариата Киеврады и повреждением имущества и оборудования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Применение физической силы в отношении сотрудников секретариата Киевского городского совета и повреждение имущества и оборудования сессионного зала, которые имели место сегодня, делают невозможным проведение пленарного заседания", - говорится в сообщении.

"Громадське" сообщает, что заседание закончилось дракой из-за провала голосования за создание музея на Почтовой площади.

 

 

Опубліковано Sergey Buygashev 7 червня 2018 р.
 

Кияни увірвались в сесійну залу КМР. Частина депутатів заблокували трибуну.

Опубліковано Sergey Buygashev 7 червня 2018 р.

Напомним, 4 мая на сессии Никопольского горсовета (Днепропетровская область) произошла стрельба на заседании внеочередной сессии горсовета. 

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Теги публикации: Киев  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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