В Киевраде произошли столкновения, заседание перенесли

Заседание перенесли в связи с применением физической силы в отношении сотрудников секретариата

Пленарное заседание Киеврады перенесли в связи с применением физической силы в отношении сотрудников секретариата Киеврады и повреждением имущества и оборудования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Применение физической силы в отношении сотрудников секретариата Киевского городского совета и повреждение имущества и оборудования сессионного зала, которые имели место сегодня, делают невозможным проведение пленарного заседания", - говорится в сообщении.

"Громадське" сообщает, что заседание закончилось дракой из-за провала голосования за создание музея на Почтовой площади.

Опубліковано Sergey Buygashev 7 червня 2018 р.

Кияни увірвались в сесійну залу КМР. Частина депутатів заблокували трибуну. Опубліковано Sergey Buygashev 7 червня 2018 р.

Напомним, 4 мая на сессии Никопольского горсовета (Днепропетровская область) произошла стрельба на заседании внеочередной сессии горсовета.