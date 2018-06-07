В Киевраде произошли столкновения, заседание перенесли

Заседание перенесли в связи с применением физической силы в отношении сотрудников секретариата
Пленарное заседание Киеврады перенесли в связи с применением физической силы в отношении сотрудников секретариата Киеврады и повреждением имущества и оборудования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Применение физической силы в отношении сотрудников секретариата Киевского городского совета и повреждение имущества и оборудования сессионного зала, которые имели место сегодня, делают невозможным проведение пленарного заседания", - говорится в сообщении.
"Громадське" сообщает, что заседание закончилось дракой из-за провала голосования за создание музея на Почтовой площади.
Опубліковано Sergey Buygashev 7 червня 2018 р.
Кияни увірвались в сесійну залу КМР. Частина депутатів заблокували трибуну.Опубліковано Sergey Buygashev 7 червня 2018 р.
Напомним, 4 мая на сессии Никопольского горсовета (Днепропетровская область) произошла стрельба на заседании внеочередной сессии горсовета.