В Киевраде планируют создать единую информационную базу водоемов

Проект решения рассмотрят на пленарном заседании Киеврады

На заседании постоянной Комиссии Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования депутаты согласовали проект решения, который предусматривает создание единой информационной базы водных объектов столицы. Об этом сообщает пресс-служба Киеврады.

В пояснительной записке говорится, что в связи тем, что пока нет открытого доступа к информации о водоемах столицы, жители Киева не могут должным образом контролировать водную среду города и это приводит не только к загрязнению или уничтожению водоемов, но и к нарушениям законодательства в сфере строительства в прибрежных полосах.

В частности, довольно часто недобросовестные предприниматели самовольно устанавливают на берегах Днепра незаконные торговые или развлекательные заведения.

Согласно проекту решения, Департамент городского благоустройства и сохранения природной среды исполнительного органа Киеврады и КП "Плесо" должны собирать и обрабатывать информацию о водных объектах. Администратором соответствующей системы будет КП "Главный информационно-вычислительный центр".

Добавим, что проект решения должны рассмотреть на пленарном заседании Киеврады.

Напомним, ранее Минздрав обнародовал перечень пляжей, на которых запрещено купаться