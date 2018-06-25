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В Киевраде планируют создать единую информационную базу водоемов

НовостиОбщество    25.06.2018 - 16:20
Иллюстративное фото: Киеврада (РБК-Украина, Виталий Носач)
Иллюстративное фото: Киеврада (РБК-Украина, Виталий Носач)

Проект решения рассмотрят на пленарном заседании Киеврады

На заседании постоянной Комиссии Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования депутаты согласовали проект решения, который предусматривает создание единой информационной базы водных объектов столицы. Об этом сообщает пресс-служба Киеврады.

В пояснительной записке говорится, что  в связи тем, что пока нет открытого доступа к информации о водоемах столицы, жители Киева не могут должным образом контролировать водную среду города и это приводит не только к загрязнению или уничтожению водоемов, но и к нарушениям законодательства в сфере строительства в прибрежных полосах.

В частности, довольно часто недобросовестные предприниматели самовольно устанавливают на берегах Днепра незаконные торговые или развлекательные заведения.

Согласно проекту решения, Департамент городского благоустройства и сохранения природной среды исполнительного органа Киеврады и КП "Плесо" должны собирать и обрабатывать информацию о водных объектах. Администратором соответствующей системы будет КП "Главный информационно-вычислительный центр".

Добавим, что проект решения должны рассмотреть на пленарном заседании Киеврады.

Напомним, ранее Минздрав обнародовал перечень пляжей, на которых запрещено купаться   

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Теги публикации: Киев, водоемы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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