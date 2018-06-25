В Київраді планують створити єдину інформаційну базу водойм

Проект рішення розглянуть на пленарному засіданні Київради

На засіданні постійної Комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування депутати погодили проект рішення, який передбачає створення єдиної інформаційної бази водних об'єктів столиці. Про це повідомляє прес-служба Київради.

У пояснювальній записці йдеться, що в зв'язку з тим, що поки немає відкритого доступу до інформації про водойми столиці, мешканці Києва не можуть належним чином контролювати водне середовище міста і це призводить не тільки до забруднення чи знищення водойм, але і до порушень законодавства у сфері будівництва у прибережних смугах.

Зокрема, досить часто недобросовісні підприємці самовільно встановлюють на берегах Дніпра незаконні торговельні або розважальні заклади.

Згідно з проектом рішення, Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київради та КП "Плесо" повинні збирати і обробляти інформацію про водні об'єкти. Адміністратором відповідної системи буде КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр".

Додамо, що проект рішення повинні розглянути на пленарному засіданні Київради.

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