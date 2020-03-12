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Киеврада расторгла договоры аренды земли с посольством России

Новости » Политика     12.03.2020 - 16:03
Киеврада расторгла договоры аренды земли с посольством России
Фото: посольство России в Украине (wikipedia.org)

Речь о расторжении договоров аренды земельных участков для строительства новых помещений посольства Российской Федерации в самом центре Подола на улице Спасской

Киевская ородская рада разорвала договора аренды земельных участков с посольством России в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы фракции ВО "Свобода" Киеврады Юрия Сиротюка в Facebook.

По его словам, на следующую тысячу лет нам точно не нужно помещение для резиденции российского посла, нового помещения посольства и консульства страны-оккупанта.

"Только что Киеврада поддержал три свободовские проекти решения (соавторы Игорь Мирошниченко, Юрий Сиротюк, Владимир Назаренко и Иван Картавый) о расторжении договоров аренды земельных участков для строительства новых помещений посольства Российской Федерации в самом центре исторического Подола на улице Спасской 13-15, Спасской 14 и Боричевом Току 17,19,21", - написал Сиротюк

Напомним, год назад на Воздухофлотском проспекте в Соломенском районе у посольства Российской Федерации состоялся взрыв из-за разрыва высоковольтного кабеля.

Как сообщало РБК-Украина, в конце лета под посольством России прошла акция к годовщине Иловайськой трагедии. Акция "Время не лечит" была приурочена к пятой годовщине Иловайской трагедии. Участники акции также обвязали забор вокруг посольства красными шарами на желто-голубых лентах.

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