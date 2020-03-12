ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Київрада розірвала договори оренди землі з посольством Росії

Новини » Політика     12.03.2020 - 16:03
Київрада розірвала договори оренди землі з посольством Росії
Фото: посольство Росії в Україні (wikipedia.org)

Мова про розірвання договорів оренди земельних ділянок для будівництва нових приміщень посольства Російської Федерації в самому центрі Подолу на вулиці Спаській

Київська міська рада розірвала договори оренди земельних ділянок з посольством Росії в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови фракції ВО "Свобода" Київради Юрія Сиротюка у Facebook.

За його словами, на наступну тисячу років нам точно не потрібно приміщення для резиденції російського посла, нового приміщення посольства і консульства країни-окупанта.

"Щойно Київрада підтримала три свободівські проекти рішення (співавтори Ігор Мірошниченко, Юрій Сиротюк, Володимир Назаренко та Іван Картавий) про розірвання договорів оренди земельних ділянок для будівництва нових приміщень посольства Російської Федерації в самому центрі історичного Подолу на вулиці Спаській 13-15, Спаській 14 та Боричевому Току 17,19,21", - написав Сиротюк.

Нагадаємо, рік тому на проспекті Повітрофлотському у Солом‘янському районі біля посольства Російської Федерації відбувся вибух через розрив високовольтного кабелю.

Як повідомляло РБК-Україна, в кінці літа під посольством Росії пройшла акція до річниці Іловайської трагедії. Акція "Час не лікує" була приурочена до п'ятої річниці Іловайської трагедії. Учасники акції також обв'язали паркан навколо посольства червоними кулями на жовто-блакитних стрічках.

За сутички і напад на Сивохо затримали 15 осіб, поліція відкрила справу У Києві знайшли мертвим директора кінотеатру
Новини України Київпосольство РФ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся