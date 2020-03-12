Київрада розірвала договори оренди землі з посольством Росії

Фото: посольство Росії в Україні (wikipedia.org)

Мова про розірвання договорів оренди земельних ділянок для будівництва нових приміщень посольства Російської Федерації в самому центрі Подолу на вулиці Спаській

Київська міська рада розірвала договори оренди земельних ділянок з посольством Росії в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови фракції ВО "Свобода" Київради Юрія Сиротюка у Facebook.

За його словами, на наступну тисячу років нам точно не потрібно приміщення для резиденції російського посла, нового приміщення посольства і консульства країни-окупанта.

"Щойно Київрада підтримала три свободівські проекти рішення (співавтори Ігор Мірошниченко, Юрій Сиротюк, Володимир Назаренко та Іван Картавий) про розірвання договорів оренди земельних ділянок для будівництва нових приміщень посольства Російської Федерації в самому центрі історичного Подолу на вулиці Спаській 13-15, Спаській 14 та Боричевому Току 17,19,21", - написав Сиротюк.

Нагадаємо, рік тому на проспекті Повітрофлотському у Солом‘янському районі біля посольства Російської Федерації відбувся вибух через розрив високовольтного кабелю.

Як повідомляло РБК-Україна, в кінці літа під посольством Росії пройшла акція до річниці Іловайської трагедії. Акція "Час не лікує" була приурочена до п'ятої річниці Іловайської трагедії. Учасники акції також обв'язали паркан навколо посольства червоними кулями на жовто-блакитних стрічках.