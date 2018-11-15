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Київрада призначили двох нових заступників глави КМДА

Новини » Політика    15.11.2018 - 14:30
Київрада призначили двох нових заступників глави КМДА
Колаж РБК-Україна

Заступниками голови КМДА стали Марина Хонда та Володимир Слончак

Київська міська рада призначила Марину Хонду та Володимира Слончака на посади заступників голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) з питань здійснення самоврядних повноважень. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу КМДА.

Як повідомляє прес-служба, заступниками голови КМДА стали Марина Хонда та Володимир Слончак.

Марина Хонда очолює департамент суспільних комунікацій.  Працювала у секретаріаті Київської міської ради. У серпні 2010 року призначена на посаду начальника Головного управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю. 

Володимир Вікторович Слончак очолює управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради. Працює у секретаріаті Київської міської ради. Здійснює представництво територіальної громади Києва в особі Київської міської ради у наглядовій раді приватного акціонерного товариства "Холдингова компанія "Київміськбуд", обіймаючи посаду голови наглядової ради.

Нагадаємо, раніше київський міський голова Віталій Кличко підписав розпорядження про призначення Валентина Мондриївського і Вячеслава Непопа заступниками голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) з 27 липня 2018 року.

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