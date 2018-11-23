Под Киевом женщина попала под скоростной поезд

Фото: место происшествия (kv.npu.gov.ua)

Пострадавшая от полученных травм умерла на месте

Под Киевом на железнодорожной станции Клавдиево-Тарасово женщина попала под скоростной поезд и умерла на месте от полученных травм. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области.

Сообщается, что 57-летняя местная жительница переходила железнодорожные пути по наземному бетонному перекрытию для пешеходов возле платформы. На месте происшествия работают специалисты-эксперты, следственно-оперативная группа Бородянского отделения полиции, опрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства и причины трагедии.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 276 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в течение 10 месяцев 2018 года на железнодорожных переездах и путях в Украине произошло 60 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погибли 15 человек и 26 получили травмы.

В октябре в Киеве на железнодорожной станции "Фармацевтическая" скоростной поезд "Интерсити" насмерть сбил мужчину. По словам дежурной по переезду, перед трагедией на путях сидела группа людей.