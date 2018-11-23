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Під Києвом жінка потрапила під швидкісний поїзд

Новини » Надзвичайні події    23.11.2018 - 13:22
Під Києвом жінка потрапила під швидкісний поїзд
Фото: місце події (kv.npu.gov.ua)

Постраждала від отриманих травм померла на місці

Під Києвом на залізничній станції Клавдієво-Тарасове жінка потрапила під швидкісний поїзд і померла на місці від отриманих травм. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області.

Повідомляється, що 57-річна місцева мешканка переходила залізничні колії по наземному бетонному перекриттю для пішоходів біля платформи. На місці події працюють фахівці-експерти, слідчо-оперативна група Бородянського відділення поліції, опитуються свідки, встановлюються всі обставини і причини трагедії.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 276 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протягом 10 місяців 2018 року на залізничних переїздах і коліях в Україні сталося 60 дорожньо-транспортних пригод. У результаті аварій загинули 15 осіб і 26 отримали травми.

У жовтні в Києві на залізничній станції "Фармацевтична" швидкісний поїзд "Інтерсіті" на смерть збив чоловіка. За словами чергової по переїзду, перед трагедією на шляхах сиділа група людей.

 

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