Над Києвом збили дрон під час останньої повітряної тривоги

"Під час останньої повітряної тривоги над Києвом було зафіксовано безпілотний літальний апарат. Силами та засобами протиповітряної оборони об'єкт було збито", - розповів Попко.

За його словами, інформації щодо постраждалих немає.

При цьому мер Києва Віталій Кличко розповів, що після вибухів у Солом'янському районі столиці почалася пожежа.

"Вірогідно попадання уламків БПЛА. Усі служби прямують на місце. Деталі незабаром", - написав він.

Оновлено 20:52

Кличко розповів, що у Солом'янському районі рятувальники локалізують пожежу у чотириповерховій будівлі. Площа загоряння - 50 квадратних метрів.

"Внаслідок падіння уламків збитого БПЛА у Солом'янському районі столиці у нежитловому приміщенні виникла пожежа. Представники ДСНС працюють на місці. Наслідки уточнюються. Інформація оновлюватиметься", - додають у КГВА.