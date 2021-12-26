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Под Киевом загорелась пилорама. Площадь пожара достигла 1 тысячи метров

Автор: Александр Белоус

На пилораме под Киевом вспыхнул пожар. К тушению привлечены 25 человек и 8 единиц техники пожарных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как отмечается в сообщении, пожар возник 26 декабря в 13:26 в с. Мартусовка Бориспольского района в рядом расположенных зданиях пилорамы и склада. Пожар охватил общую площадь 1 тысяча квадратных метров.

"Предварительно жертв и пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе.

Продолжается ликвидация пожара. К тушению привлечены 25 человек и 8 ед. техники. Из них от ГСЧС 15 человек и 3 единиц техники, добавили в ГСЧС.

Напомним, по данным Госстата, за январь-октябрь 2021 года из-за пожаров в Украине погибло 949 украинцев.

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Пожар