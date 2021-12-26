Під Києвом загорілася пилорама. Площа пожежі досягла 1 тисячі метрів

На пилорамі під Києвом спалахнула пожежа. До гасіння залучені 25 осіб та 8 одиниць техніки пожежників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій ( ДСНС ).

Як зазначається в повідомленні, пожежа виникла 26 грудня о 13:26 у с. Мартусівка Бориспільського району в поруч розташованих будівлях пилорами та складу. Пожежа охопила загальну площу 1 тис.ячу квадратних метрів.

"Попередньо жертв та постраждалих немає", - повідомили в прес-службі.

Триває ліквідація пожежі. До гасіння залучено 25 осіб та 8 од. техніки. З них від ДСНС 15 осіб та 3 одиниць техніки, додали в ДСНС.