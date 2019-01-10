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Задержаны подозреваемые в нападении на застройщика Ирпеня

Новости » Общество    10.01.2019 - 11:58
Задержаны подозреваемые в нападении на застройщика Ирпеня
Фото (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin/)

У подозреваемого в заказе преступления при проведении обыска изъяли около миллиона долларов

Правоохранители Киевской области вчера,  9 января, задержали подозреваемых в нападении на застройщика города Ирпеня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook замглавы Национальной полиции Вячеслава Аброськина.

Сообщается, что вчера полицией Киевской области в ходе проведения специальных мероприятий задержаны лица, подозреваемые в совершении нападения на одного из застройщиков Ирпеня, которое произошло 26 октября 2018 года.

Тогда неизвестные при попытке совершить поджог автомобиля вместе с потерпевшим облили его горящей смесью, но автомобиль не загорелся, и они нанесли ему ножевые ранения. У подозреваемого в заказе указанного преступления при проведении обыска было изъято около миллиона долларов.

 

Фото (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin/)

Напомним, ранее под Киевом неизвестные в масках ограбили инкассаторов. 17 ноября утром в Ирпене трое в неизвестных в масках напали на инкассаторскую машину, забрали кассеты с деньгами и уехали в сторону Киева на темном Mitsubishi Pajero.  В связи с этим в столице и в Киевской области объявили план "Перехват".

Нападавшие на инкассаторов в Ирпене Киевской области похитили 1,8 млн гривен, банк объявил вознаграждение за информацию о злоумышленниках. 

 

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