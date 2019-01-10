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Затримано підозрюваних у нападі на забудовника Ірпеня

Новини » Суспільство    10.01.2019 - 11:58
Затримано підозрюваних у нападі на забудовника Ірпеня
Фото (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin/)

У підозрюваного в замовленні злочину при проведенні обшуку вилучили близько мільйона доларів

Правоохоронці Київської області вчора, 9 січня, затримали підозрюваних у нападі на забудовника міста Ірпеня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Facebook заступник голови Національної поліції В'ячеслава Аброськіна.

Повідомляється, що вчора поліцією Київської області у ході проведення спеціальних заходів затримані особи, підозрювані у скоєнні нападу на одного з забудовників Ірпеня, яке відбулося 26 жовтня 2018 року.

Тоді невідомі при спробі вчинити підпал автомобіля разом з потерпілим облили його палаючою сумішшю, але автомобіль не загорівся, і вони нанесли йому ножові поранення. У підозрюваного в замовленні зазначеного злочину при проведенні обшуку було вилучено близько мільйона доларів.

 

Фото (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin/)

Нагадаємо, раніше під Києвом невідомі в масках пограбували інкасаторів. 17 листопада вранці в Ірпені троє невідомих у масках напали на інкасаторську машину, забрали касети з грошима і поїхали в бік Києва на темному Mitsubishi Pajero. У зв'язку з цим у столиці та Київської області оголосили план "Перехоплення".

Нападники на інкасаторів в Ірпені Київської області викрали 1,8 млн гривень, банк оголосив винагороду за інформацію про зловмисників.

 

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