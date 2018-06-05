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Под Киевом задержали военного на взятке за включение в миротворческую миссию

НовостиПроисшествия    05.06.2018 - 09:36
Фото: задержание военного (facebook.com/lysenko.andrii)
Фото: задержание военного (facebook.com/lysenko.andrii)

Сотрудник кадрового центра ВСУ требовал 25 тыс. гривен за включение в состав миротворцев

Военная прокуратура задержала менеджера отдела кадрового центра Вооруженных сил Украины на взятке за включение в состав миротворческой миссии в Конго. Об этом в Facebook сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

Сообщается, что менеджер отдела кадрового центра ВСУ требовал и получил от мужчины 25 тыс. гривен за включение в миротворческую миссию в Конго.

"Установлено, что это должностное лицо в мае 2018 года потребовало от гражданина Украины неправомерную выгоду в размере 25 000 гривен за призыв на военную службу и включение его в состав подразделений Вооруженных сил Украины в украинском миротворческом контингенте в Демократической Республике Конго", - говорится в сообщении.

Сумму взятки он получил двумя частями, что задокументировано во время слежки. Взятку изъяли, задержанному готовят сообщение о подозрении в получении неправомерной выгоды.

 

За включення до миротворчої місії в Конго військовослужбовець кадрового центру ЗСУ вимагав та отримав від чоловіка 25...

Опубліковано Андрієм Лисенком 4 червня 2018 р.

 

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ задержала на взятке двух должностных лиц управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

 

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Теги публикации: Киев, Вооруженные силы Украины, взятка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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