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Інтерв'ю

Під Києвом затримали військового на хабарі за включення до миротворчої місії

НовиниНадзвичайні події    05.06.2018 - 09:36
Фото: затримання військового (facebook.com/lysenko.andrii)
Фото: затримання військового (facebook.com/lysenko.andrii)

Співробітник кадрового центру ЗСУ вимагав 25 тис. гривень за включення до складу миротворців

Військова прокуратура затримала менеджера відділу кадрового центру Збройних сил України на хабарі за включення до складу миротворчої місії у Конго. Про це у Facebook повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко.

Повідомляється, що менеджер відділу кадрового центру ЗСУ вимагав та отримав від чоловіка 25 тис. гривень за включення до миротворчої місії у Конго.

"Встановлено, що ця посадова особа в травні 2018 року вимагала від громадянина неправомірну вигоду в розмірі 25 000 гривень за призов на військову службу і включення його до складу підрозділів Збройних сил України в українському миротворчому контингенті у Демократичній Республіці Конго", - йдеться в повідомленні.

Суму хабара він одержав двома частинами, що задокументовано під час стеження. Хабар вилучили, затриманому готують повідомлення про підозру в отриманні неправомірної вигоди.

 

За включення до миротворчої місії в Конго військовослужбовець кадрового центру ЗСУ вимагав та отримав від чоловіка 25...

Опубліковано Андрієм Лисенком 4 червня 2018 р.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ затримала на хабарі двох посадових осіб управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві.

 

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Теги публікації: Київ, Збройні сили України, взятка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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