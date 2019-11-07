Под Киевом задержали сбежавшего в Борисполе россиянина

В Василькове Киевской области задержали россиянина, который сбежал при доставке в изолятор временного содержания. Об этом говорится в сообщении патрульной полиции Киевской области в Facebook.

Сообщается, что 51-летнего мужчину задержали сначала пограничники на территории аэропорта "Борисполь". До суда он должен был находиться в изоляторе временного содержания, однако сбежал на пути в СИЗО.

"Уже в 10:00, менее чем через три часа, беглец был задержан в городе Васильков белоцерковскими ТОРовцами и работниками полка полиции особого назначения. Мужчину доставили в Васильковский участок полиции для установления всех обстоятельств дела", - добавили в полиции.

Фото: задержанный (facebook.com/kyivregionpatrolpolice)

Напомним, в октябре в Днепропетровской области заключенный убил одного из военнослужащих, который его конвоировал. По данным Национальной гвардии, осужденный к пожизненному заключению напал на конвоира, чтобы сбежать. В результате инцидента один из военнослужащих получил смертельное ранение.