UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Под Киевом вражеские силы взорвали пожарную автоцистерну. Пострадало 8 спасателей

Фото: Под Киевом оккупанты взорвали авто ГСЧС (фото t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

Российские вражеские силы взорвали пожарный автомобиль в селе Новые Петровцы, что неподалеку от Киева. В результате взрыва пострадали 8 спасателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

Отмечается, что 19 марта бригада спасателей тушила пожар возле Новых Петровцев. На пути к месту заправки пожарная автоцистерна подорвалась на взрывном устройстве.

В результате взрыва пострадали 8 спасателей Вышгородского районного управления ГСЧС. Травмированных бойцов госпитализировали. Всем была оказана необходимая квалифицированная помощь.

Напомним, вчера в Киеве наблюдался смог. Одной из причин этого стал пожар на свалке возле села Новые Петровцы. Также было зарегистрировано несколько пожаров в экосистемах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныВторжение России в УкраинуКиевская область