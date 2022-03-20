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Під Києвом ворожі сили підірвали пожежну автоцистерну. Постраждало 8 рятувальників

Фото: під Києвом окупанти підірвали авто ДСНС (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

Російські ворожі сили підірвали пожежний автомобіль в селі Нові Петрівці, що неподалік від Києва. В результаті вибуху постраждали 8 рятувальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС України.

Зазначається, що 19 березня бригада рятувальників гасила пожежу біля Нових Петрівців. На шляху до місця заправки пожежна автоцистерна підірвалася на вибуховому пристрої.

В результаті вибуху постраждало 8 рятувальників Вишгородського районного управління ДСНС. Травмованих бійців госпіталізували. Усім була надана необхідна кваліфікована допомога.

Нагадаємо, вчора у Києві спостерігався смог. Однією з причин цього стала пожежа на сміттєзвалищі біля села Нові Петрівці. Також було зареєстровано декілька пожеж в екосистемах.

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