Під Києвом ворожі сили підірвали пожежну автоцистерну. Постраждало 8 рятувальників

Російські ворожі сили підірвали пожежний автомобіль в селі Нові Петрівці, що неподалік від Києва. В результаті вибуху постраждали 8 рятувальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС України.

В результаті вибуху постраждало 8 рятувальників Вишгородського районного управління ДСНС. Травмованих бійців госпіталізували. Усім була надана необхідна кваліфікована допомога.

Зазначається, що 19 березня бригада рятувальників гасила пожежу біля Нових Петрівців. На шляху до місця заправки пожежна автоцистерна підірвалася на вибуховому пристрої.

Нагадаємо, вчора у Києві спостерігався смог. Однією з причин цього стала пожежа на сміттєзвалищі біля села Нові Петрівці. Також було зареєстровано декілька пожеж в екосистемах.

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