Под Киевом украинские военные показали новую "коллекцию" трофеев от оккупанта (видео)

В селе Мокрец Киевской области украинские военные обезвредили оккупантов в бою и показали новые трофеи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника министра внутренних дел Антона Геращенко.

В частности, в результате боя украинская армия уничтожила вражескую технику и получила трофеи.

Ранее мы сообщали, что в Черниговской области украинские бойцы отбили у оккупантов 10 танков и ЗРК.

Также мы писали, что украинские военные в спецоперации захватили российский "Панцирь".

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