Под Киевом украинские военные показали новую "коллекцию" трофеев от оккупанта (видео)

В селе Мокрец Киевской области украинские военные обезвредили оккупантов в бою и показали новые трофеи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника министра внутренних дел Антона Геращенко.
В частности, в результате боя украинская армия уничтожила вражескую технику и получила трофеи.
Российские оккупанты потеряли 3 танка, ЗРК "Тор" и 2 МТЛБ.
Также украинские военные взяли трофеи:
Ранее мы сообщали, что в Черниговской области украинские бойцы отбили у оккупантов 10 танков и ЗРК.
Также мы писали, что украинские военные в спецоперации захватили российский "Панцирь".
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!