UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Под Киевом стоят заградотряды кадыровцев, которые не позволяют оккупантам отступать

Автор: Роман Мирончук

Под Киевом стоят так называемые заградительные отряды кадыровцев, которые с помощью огня пытаются сдерживать российских военных, если они начинают отступать. Такие методы ведения войны использовались еще во времена Сталина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление члена комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федора Вениславского в эфире телемарафона.

"На киевском направлении: Киевское море, Ирпень, Гостомель, Буча - там точно стоят специальные отряды кадыровцев, которые пытаются сдерживать огнем тех российских военных, которые избегают столкновений с ВСУ", - рассказал депутат.

По его словам, это позволяет быть оптимистично настроенными, поскольку враг хоть и очень сильный, но не непобедимый. И наши бойцы прекрасно это демонстрируют.

Вениславский также подчеркнул, что в скором времени наши военные продемонстрируем совсем другую войну, от которой оккупанты будут просто шокированы.

Напомним, разведка рассказала, что представители силовых структур России начали сами искать возможность связаться с украинской разведкой и сообщить полезную информацию.

Мы также писали о том, что кадыровцы взяли в плен пациентов психоневрологического интерната в Бородянке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныКиевская область