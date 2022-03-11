Под Киевом стоят заградотряды кадыровцев, которые не позволяют оккупантам отступать

Под Киевом стоят так называемые заградительные отряды кадыровцев, которые с помощью огня пытаются сдерживать российских военных, если они начинают отступать. Такие методы ведения войны использовались еще во времена Сталина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление члена комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федора Вениславского в эфире телемарафона.
"На киевском направлении: Киевское море, Ирпень, Гостомель, Буча - там точно стоят специальные отряды кадыровцев, которые пытаются сдерживать огнем тех российских военных, которые избегают столкновений с ВСУ", - рассказал депутат.
По его словам, это позволяет быть оптимистично настроенными, поскольку враг хоть и очень сильный, но не непобедимый. И наши бойцы прекрасно это демонстрируют.
Вениславский также подчеркнул, что в скором времени наши военные продемонстрируем совсем другую войну, от которой оккупанты будут просто шокированы.
Напомним, разведка рассказала, что представители силовых структур России начали сами искать возможность связаться с украинской разведкой и сообщить полезную информацию.
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