Под Киевом стоят заградотряды кадыровцев, которые не позволяют оккупантам отступать

Под Киевом стоят так называемые заградительные отряды кадыровцев, которые с помощью огня пытаются сдерживать российских военных, если они начинают отступать. Такие методы ведения войны использовались еще во времена Сталина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление члена комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федора Вениславского в эфире телемарафона.

"На киевском направлении: Киевское море, Ирпень, Гостомель, Буча - там точно стоят специальные отряды кадыровцев, которые пытаются сдерживать огнем тех российских военных, которые избегают столкновений с ВСУ", - рассказал депутат.

По его словам, это позволяет быть оптимистично настроенными, поскольку враг хоть и очень сильный, но не непобедимый. И наши бойцы прекрасно это демонстрируют.

Вениславский также подчеркнул, что в скором времени наши военные продемонстрируем совсем другую войну, от которой оккупанты будут просто шокированы.