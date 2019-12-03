Под Киевом столкнулся внедорожник и маршрутка, есть жертвы

В городе Буча Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Оперативный".

Во предварительной информации, водитель внедорожника Porsche не предоставил преимущество маршрутке и въехал ей в бок.

"В результате столкновения маршрутка перевернулась. К сожалению, в это время возле маршрутки мимо проходил пешеход, на которого перевернулась маршрутка. Без шансов на жизнь. Сейчас информация об этом происшествии устанавливается", - говорится в сообщении.

Напомним, 3 декабря, в Воронежской области РФ произошло ДТП с украинцами. Водитель автобуса не справился с управлением автотранспорта, в результате чего автобус опрокинулся. В МИД Украины рассказали, что в результате аварии восемь украинцев получили травмы различной степени тяжести, один из них - в тяжелом состоянии.

Также РБК-Украина писало, что сегодня возле аэропорта "Борисполь" произошла авария с участием велосипедиста, в результате чего человек травмировался и не подает признаков жизни.

Кроме этого, в Тернопольской области произошло ДТП с участием двух легковушек, в результате чего один человек погиб, еще пятеро травмировались.