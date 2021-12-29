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Под Киевом "скорая" врезалась в электроопору. Движение перекрыто, есть пострадавшие

Автор: Мария Кучерявец

В селе Софиевская Борщаговка (Киевская область) на улице Пушкина произошло ДТП с участием кареты скорой помощи. В результате аварии движение транспорта перекрыто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

"Автопроисшествие в поселке Софиевская Борщаговка. В связи с ДТП на улице Пушкина, вблизи дома 20, движение транспортных средств перекрыто в обоих направлениях. Обстоятельства ДТП устанавливаются", - говорится в сообщении.

Как проинформировали правоохранители СМИ, ДТП произошло во время того как карета скорой ехала на вызов из Киева.

"Заезжая в частный сектор водитель врезался в электроопору, после чего бетонный столб упал на машину. Травмы получил водитель и медик, сидевший впереди. Однако руководство скорой медицинской помощи заверило, что, предварительно, травмы не серьезные", - рассказали в полиции.

Известно, что на месте происшествия работали спасатели, которые разбирали последствия аварии, для того чтобы разблокировать проезжую часть и правоохранители.

Фото: под Киевом "скорая" врезалась в электроопору (t.me/kyivoperativ)

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ДТПКиевская область