Под Киевом "скорая" врезалась в электроопору. Движение перекрыто, есть пострадавшие

"Автопроисшествие в поселке Софиевская Борщаговка. В связи с ДТП на улице Пушкина, вблизи дома 20, движение транспортных средств перекрыто в обоих направлениях. Обстоятельства ДТП устанавливаются", - говорится в сообщении.

Как проинформировали правоохранители СМИ, ДТП произошло во время того как карета скорой ехала на вызов из Киева.

"Заезжая в частный сектор водитель врезался в электроопору, после чего бетонный столб упал на машину. Травмы получил водитель и медик, сидевший впереди. Однако руководство скорой медицинской помощи заверило, что, предварительно, травмы не серьезные", - рассказали в полиции.

Известно, что на месте происшествия работали спасатели, которые разбирали последствия аварии, для того чтобы разблокировать проезжую часть и правоохранители.

Фото: под Киевом "скорая" врезалась в электроопору (t.me/kyivoperativ)