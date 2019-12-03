Под Киевом в школе распылили газ, пострадали более 10 учеников

В одной из школ города Буча в Киевской области двое школьников распылили газовый баллончик. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Киевской области.

Сообщается, что инцидент произошел 2 декабря около 14:15 на третьем этаже учебного заведения. Во время ссоры между учениками двое школьников 9-го класса распылили газовый баллончик "Терен-4".

"Администрация школы освободила 3 ​​этаж помещения, где произошло распыление, детей перевели учиться в классы на нижних этажах, эвакуация не проводилась, учебный процесс не прекращался. В результате распыления газа 15 учеников школы были доставлены в районную больницу. Там детям диагностировали ожоги глаз, госпитализации не было", - рассказали в полиции.

Правоохранители отметили, что газовый баллончик, который принесли ученики 9-го класса, два месяца назад приобрел через интернет их знакомый.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в конце ноября в Житомире в общеобразовательной школе №26 один из учеников распылил газовый аэрозольный баллончик, в результате чего по меньшей мере 13 детей пострадали.

Также сообщалось, что недавно в Белой Церкви правоохранители эвакуировали всех учеников одной из школ после того, как там распылили газ. Пострадали шестеро школьников.