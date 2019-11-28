ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В школе в Белой Церкви распылили газ, есть пострадавшие

Новости » Происшествия     28.11.2019 - 16:32
В школе в Белой Церкви распылили газ, есть пострадавшие
Фото: место происшествия (facebook.com/pol.kyivregion)

Пострадали шестеро школьников

В Белой Церкви (Киевская область) правоохранители эвакуировали всех учеников одной из школ после того, как там распылили газ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Отмечается, что поступило сообщение, что шестеро учеников 8-го класса отравились газом.

Следственно-оперативная группа полиции установила, что едкое вещество распилы из газового баллончика, который находился в кармане 13-летней школьницы. Как оказалось, баллончик ей купила мать для самозащиты, поскольку девушка поздно возвращается с уроков.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства распыления едкого вещества. Всем пострадавшим медики оказали помощь, сейчас их здоровью ничего не угрожает.

Правоохранители составили админпротокол в отношении матери девушки по ч. 1 ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Статья предусматривает предупреждение или наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, в четверг, 28 ноября, в Житомире в общеобразовательной школе №26 один из учеников распылил газовый аэрозольный баллончик, в результате чего по меньшей мере 13 детей пострадали.

РБК-Украина писало, что 10 октября в Чернигове эвакуировали учеников школы №21 из-за распыления неизвестного вещества. В результате происшествия пострадали четыре ученика, которых доставили в областную детскую больницу.

Правительство впервые направило средства на оборудование пищеблоков в школах В Черниговской области горела школьная столовая
Новости Украины Белая Церковьгазшкола
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь