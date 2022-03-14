Над Киевом сбили российскую крылатую ракету. Обломки упали на Куреневку

В небе над Киевом средства противовоздушной обороны сбили российскую крылатую ракету. Обломки упали на дом на Куреневке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника министра внутренних дел Антона Геращенко.
"20 минут назад над Киевом сработало наше ПВО, сбили ракету, остатки упали в дом на Подоле. Спасибо нашим доблестным ПВО", - отметил он.
Позже он уточнил, что остатки крылатой ракеты упали на Куреневку.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на Оболони российский снаряд попал в многоэтажку. На данный момент известно о гибели как минимум одного человека.
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