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Над Киевом сбили российскую крылатую ракету. Обломки упали на Куреневку

Автор: Сергей Новиков

В небе над Киевом средства противовоздушной обороны сбили российскую крылатую ракету. Обломки упали на дом на Куреневке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника министра внутренних дел Антона Геращенко.

"20 минут назад над Киевом сработало наше ПВО, сбили ракету, остатки упали в дом на Подоле. Спасибо нашим доблестным ПВО", - отметил он.

Позже он уточнил, что остатки крылатой ракеты упали на Куреневку.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на Оболони российский снаряд попал в многоэтажку. На данный момент известно о гибели как минимум одного человека.

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