Над Києвом збили російську крилату ракету. Уламки впали на Куренівку
Фото: залишки ракети впали на Куренівку (t.me/Pravda_Gerashchenko)
У небі над Києвом засоби протиповітряної оборони збили російську крилату ракету. Уламки впали на будинок на Куренівці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.
"20 хвилин тому над Києвом спрацювало наше ППО, збили ракету, залишки впали в будинок на Подолі. Спасибі нашим доблесним ППО", - зазначив він.
Пізніше він уточнив, що залишки крилатої ракети впали на Куренівку.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві на Оболоні російський снаряд влучив у багатоповерхівку. На даний момент відомо про загибель як мінімум однієї людини.
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