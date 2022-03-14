Над Києвом збили російську крилату ракету. Уламки впали на Куренівку

У небі над Києвом засоби протиповітряної оборони збили російську крилату ракету. Уламки впали на будинок на Куренівці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

"20 хвилин тому над Києвом спрацювало наше ППО, збили ракету, залишки впали в будинок на Подолі. Спасибі нашим доблесним ППО", - зазначив він.

Пізніше він уточнив, що залишки крилатої ракети впали на Куренівку.