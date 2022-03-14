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Над Києвом збили російську крилату ракету. Уламки впали на Куренівку

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Київ, Понеділок 14 березня 2022 11:38
Над Києвом збили російську крилату ракету. Уламки впали на Куренівку Фото: залишки ракети впали на Куренівку (t.me/Pravda_Gerashchenko)
Автор: Сергей Новиков

У небі над Києвом засоби протиповітряної оборони збили російську крилату ракету. Уламки впали на будинок на Куренівці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

"20 хвилин тому над Києвом спрацювало наше ППО, збили ракету, залишки впали в будинок на Подолі. Спасибі нашим доблесним ППО", - зазначив він.

Пізніше він уточнив, що залишки крилатої ракети впали на Куренівку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві на Оболоні російський снаряд влучив у багатоповерхівку. На даний момент відомо про загибель як мінімум однієї людини.

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