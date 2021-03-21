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Под Киевом в "реабилитационном центре" удерживали и пытали людей

Автор: Игорь Литвиненко

В Петропавловской Борщаговке, что под Киевом, разоблачили деятельность псевдореабилитационного центра. В нем незаконно удерживались и подвергались пыткам лица под предлогом лечения от нарко и алкогольной зависимости.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В полицию 20 марта поступило сообщение, что в Ирпене возле одной из многоэтажек трое неизвестных связали и силой затолкали в машину мужчину и скрылись. Их автомобиль обнаружили на территории "реабилитационного центра" в Петропавловской Борщаговке.

"В так называемом реабилитационном центре незаконно содержалось по неизвестным причинам несколько десятков человек, большинство из которых не страдают ни алкогольной, ни наркозависимостью. Эти лица содержались в суровых условиях, с металлическими решетками на окнах, пострадавшим категорически запрещалось выходить на улицу. Содержанты "центра" подвергались пыткам", - сообщили в полиции.

Этот "центр" не имел никакой разрешительной документации на ведение любой медицинской практики.

"К совершению указанного преступления причастны шесть человек, пятеро из которых задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Они заключали договоры с родственниками наркозависимых, получали большие деньги за их реабилитацию, а на самом деле - лечение не совершали, а делали пытки над людьми", - пояснили правоохранители.

Сейчас идет розыск шестого фигуранта дела и устанавливается причастность других лиц к совершению данного преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 5 лет. Решается вопрос об объявлении подозрения задержанным.

Напомним, в прошлом году подобный "реабилитационный центр" выявили на Прикарпатье.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве в конце января выявили 33 незаконных "дома престарелых". В отношении 9 из них возбудили уголовные дела.

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