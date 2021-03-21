Під Києвом в "реабілітаційному центрі" утримували та катували людей

В поліцію 20 березня надійшло повідомлення, що в Ірпені біля однієї з багатоповерхівок троє невідомих зв'язали і силою заштовхали в машину чоловіка і зникли. Їх автомобіль виявили на території "реабілітаційного центру" в Петропавлівській Борщагівці.

"У так званому реабілітаційному центрі незаконно утримували з невідомих причин кілька десятків людей, більшість з яких не страждають ні алкогольної, ні наркозалежністю. Ці особи утримувалися в суворих умовах, з металевими ґратами на вікнах, постраждалим категорично заборонялося виходити на вулицю. Утриманці "центру" піддавалися тортурам", - повідомили в поліції.

Цей "центр" не мав ніякої дозвільної документації на ведення будь-якої медичної практики.

"До скоєння вказаного злочину причетні шість осіб, п'ятеро з яких затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вони укладали договори з родичами наркозалежних, отримували великі гроші за їх реабілітацію, а насправді - лікування не здійснювали, а робили тортури над людьми", - пояснили правоохоронці.

Зараз йде розшук шостого фігуранта справи і встановлюється причетність інших осіб до скоєння даного злочину.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 5 років. Вирішується питання про оголошення підозри затриманим.