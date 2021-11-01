Под Киевом пьяный полицейский устроил смертельное ДТП: ему объявили о подозрении

По данным следствия, в ночь на 28 октября полицейский на автомобиле завозил домой товарища, с которым они вместе отдыхали. Правоохранитель превысил скорость и не справился с управлением. В результате машина врезалась в бетонный столб.

В ДТП 19-летний пассажир получил серьезные телесные повреждения и был госпитализирован в Белоцерковскую городскую больницу. На следующий день пострадавший скончался.

Полицейского подозревают в нарушении правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта в состоянии опьянения, что повлекло смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины). Ему грозит до 10 лет тюрьмы и лишение права управлять автомобилями на аналогичный срок.

ГБР сообщило правоохранителю о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: полицейскому, который совершил смертельное ДТП под Киевом, сообщили о подозрении (dbr.gov.ua)