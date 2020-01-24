Під Києвом сталося лобове зіткнення двох автомобілів, є постраждалі

Фото: місце ДТП (npu.gov.ua)

Троє людей потрапили в лікарні

У селі Петропавлівська Борщагівка під Києвом під час обгону сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі двох автомобілів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Патрульної поліції Київської області.

Аварія сталася на вулиці Соборна 23 січня близько 15:00. За попередньою інформацією, водій автомобіля Renault koleos, не врахувавши дорожньої обстановки, виїхав для обгону на зустрічну смугу, по якій на той момент рухався Lexus та скоїв лобове зіткнення з останнім.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди обидва водії та пасажир Lexus отримали тілесні ушкодження та були шпиталізовані. Транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень.

Надалі всі обставини цієї пригоди з’ясовуватимуть слідчі.

Нагадаємо, 23 січня у Дніпрі сталася дорожньо-транспортної пригода (ДТП), в результаті якої постраждали четверо пішоходів. Водій автомобіля "Мерседес Sprinter" 1973 року народження виїхав на трамвайні колії. Після цього, намагаючись уникнути зіткнення з трамваєм, наїхав на пішоходів.

Раніше повідомлялося, що у Харкові на вулиці Академіка Павлова сталася аварія, в результаті якої загинув пішохід.