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Под Киевом произошла перестрелка при ограблении дома предпринимателя

Новости » Происшествия     14.12.2019 - 13:53
Под Киевом произошла перестрелка при ограблении дома предпринимателя
Фото: изъятое оружие (npu.gov.ua)

Правоохранители задержали 4 нападавших

В Киево-Святошинском районе правоохранители со стрельбой задержали 4 вооруженных злоумышленников, которые пытались проникнуть в дом местного предпринимателя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Житомирской области.

Как сообщается, вечером 13 ноября четверо грабителей проникли в дом предпринимателя в одном из сел Киевской области, чтобы завладеть его имуществом. После разоблачения злоумышленники открыли стрельбу по правоохранителям, а также пытались применить светошумовые гранаты.

"Нападавшие имели оружие, которое впоследствии применили, лицо скрывали под балаклавами, а одеты были в специальные тактические костюмы", - рассказали в полиции.

Отмечается, что правоохранители задержали 4 злоумышленников. В результате перестрелки никто из полицейских и нарушителей не пострадал.

"Все они неработающие ранее судимые ( в том числе за убийство) жители Киева и Киевской области. Самому старшему - 43 года, а самым молодым - по 31. У них изъято оружие, боеприпасы, радиостанции, средства взлома замков и проникновения в дома и другие свидетельства преступной деятельности", - добавили в ведомстве.

По факту правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 187 (разбой), ч. 3 ст. 186 (грабеж), ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса было начато досудебное расследование.

Напомним, в Киеве 2 декабря был объявлен оперативный план "Сирена" после стрельбы в кафе "Баку". Между несколькими иностранцами возник конфликт, после чего они открыли огонь из травматического оружия. В результате инцидента пострадали несколько человек

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