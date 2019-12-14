ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Під Києвом сталася стрілянина при пограбуванні будинку підприємця

Новини » Надзвичайні події     14.12.2019 - 13:53
Під Києвом сталася стрілянина при пограбуванні будинку підприємця
Фото: вилучена зброя (npu.gov.ua)

Правоохоронці затримали 4 нападників

У Києво-Святошинському районі правоохоронці зі стріляниною затримали 4 озброєних зловмисників, які намагалися проникнути в будинок місцевого підприємця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Житомирської області.

Як повідомляється, ввечері 13 листопада четверо грабіжників проникнули до будинку підприємця в одному з сіл Київської області, щоб заволодіти його майном. Після викриття зловмисники відкрили стрілянину по правоохоронцям, а також намагалися застосувати світлошумові гранати.

"Нападники мали зброю, яку згодом застосували, обличчя приховували під балаклавами, а одягнені були у спеціальні тактичні костюми", - розповіли в поліції.

Зазначається, що правоохоронці затримали 4 зловмисників. В результаті стрілянини ніхто з поліцейських та порушників не постраждав.

"Усі вони непрацюючі раніше судимі ( у тому числі за вбивство) жителі Києва та Київської області. Найстаршому - 43 роки, а наймолодшим - по 31. У них вилучено зброю, боєприпаси, радіостанції, засоби зламу замків та проникнення до будинків та інші свідчення злочинної діяльності", - додали у відомстві.

За фактом правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 187 (розбій), ч. 3 ст. 186 (грабіж), ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу було почато досудове розслідування.

Нагадаємо, у Києві 2 грудня було оголошено оперативний план "Сирена" після стрілянини в кафе "Баку". Між кількома іноземцями виник конфлікт, після чого вони відкрили вогонь з травматичної зброї. Внаслідок інциденту постраждали кілька людей

У Київській області невідомий відкрив вогонь по поліцейським Кількість загиблих в результаті стрілянини в Нью-Джерсі зросла
Новини України Київська областьпограбуванняСтрільба
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся