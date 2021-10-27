Под Киевом произошел взрыв на заводе. Распылило алюминиевую пудру: есть ли угроза неселению

В результате взрыва на предприятии "Втортех" в Броварах под Киевом распылило алюминиевую пудру. Пожар ликвидировали.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Броварской городской совет .

В 00:53 к месту происшествия прибыли спасатели и пожар потушили.

По результатам разведки установлено, что в результате взрыва установки по переработке алюминия в одном из помещений завода произошло разрушение стены с последующим горением алюминиевой пудры отдельными очагами на площади 50 м. кв., масса которой составляет 200 килограммов.

Фото: на заводе под Киевом распылило алюминиевую пудру (фото facebook.com/miskrada)

Городской совет сообщает, что по результатам проведенных инструментально-лабораторных исследований никакой угрозы населению и окружающей среде из-за пожара нет.