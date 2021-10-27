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Під Києвом стався вибух на заводі. Розпилило алюмінієву пудру: чи є загроза неселенню

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Бровари, Середа 27 жовтня 2021 11:48
Під Києвом стався вибух на заводі. Розпилило алюмінієву пудру: чи є загроза неселенню Фото: на заводі під Києвом розпилило алюмінієву пудру (facebook.com/miskrada)
Автор: Анастасія Рокитна

В результаті вибуху на підприємстві "Втортех" в Броварах під Києвом розпилило алюмінієву пудру. Пожежу ліквідували.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Броварську міську раду.

О 00:53 до місця події прибули рятівники і пожежу загасили.

За результатом розвідки встановлено, що внаслідок вибуху установки по переробці алюмінію в одному з приміщень заводу сталось руйнування стіни з подальшим горінням алюмінієвої пудри окремими осередками на площі 50 м. кв., маса якої складає 200 кілограмів.

Фото: на заводі під Києвом розпилило алюмінієву пудру (facebook.com/miskrada)

Міська рада повідомляє, що за результатами проведених інструментально-лабораторних досліджень жодної загрози населенню та навколишньому середовищу через пожежу не виявлено.

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