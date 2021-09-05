Под Киевом произошел взрыв на сахарном заводе: есть пострадавшие

Вечером 5 сентября в поселке Гребенки Киевской области произошел взрыв на сахарном заводе. Пострадали пять человек, их госпитализировали. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на департамент коммуникации МВД Украины .

Отмечается, что паровой взрыв на сахарном заводе произошел около 16:00. В результате пострадали пять человек. Двоих из них доставили в столичную клинику. Остальных - в Белоцерковскую городскую больницу №2. О состоянии пострадавших не сообщается.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа Белоцерковского районного управления полиции. "По предварительной информации, причиной аварии стала неисправность одного из котлов", - уточнили в МВД.

Фото: в поселке Гребенки Киевской области произошел взрыв на сахарном заводе(facebook.com/mvs.gov.ua)