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Під Києвом стався вибух на цукровому заводі: є постраждалі

Автор: Дмитрий Кузнецов

Увечері 5 вересня в селищі Гребінки Київської області стався вибух на цукровому заводі. Постраждали п'ятеро людей, їх госпіталізували. Поліція з'ясовує обставини події.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на департамент комунікації МВС України.

Зазначається, що паровий вибух на цукровому заводі стався близько 16:00. В результаті постраждали п'ятеро людей. Двох з них доставили в столичну клініку. Решту - до Білоцерківської міської лікарні №2. Про стан постраждалих не повідомляється.

На місці події працює оперативно-слідча група Білоцерківського районного управління поліції. "За попередньою інформацією, причиною аварії стала несправність одного з котлів", - уточнили в МВС.

Фото: у селищі Гребінки Київської області стався вибух на цукровому заводі(facebook.com/mvs.gov.ua)

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