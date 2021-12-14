UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Под Киевом произошел пожар в многоэтажке: патрульные эвакуировали жителей

Автор: Иванна Шовкун

В понедельник вечером, 13 декабря, в городе Белая Церковь под Киевом произошел пожар в многоэтажном доме. Патрульные начали эвакуацию, не дожидаясь спасателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД в Facebook.

Возгорание произошло около 20:00 в доме по улице Луки Долинского. На вызов первыми прибыли полицейские. На месте они заметили сильное задымление. Клубы дыма выходили из одной квартиры.

"Тем не менее, зайти внутрь было невозможно из-за сильного угара. Следовательно, инспекторы, не теряя времени, вызвали спасателей и взялись за эвакуацию других жильцов дома, оставшихся в квартирах", - говорится в сообщении.

Прибывшие спасатели ликвидировали огонь в квартире и вместе с полицейскими вынесли из дома мужчину. У него зафиксировали признаки алкогольного опьянения. Сам мужчина признался, что курил в постели.

Пострадавшего передали медикам. Его госпитализировали в больницу. В результате пожара жертв нет.

Напомним, 7 декабря во Львове произошел пожар в одной из кавартир пятиэтажного дома. Спасатели провели эвакуацию жильцов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пожар