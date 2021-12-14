Под Киевом произошел пожар в многоэтажке: патрульные эвакуировали жителей

Возгорание произошло около 20:00 в доме по улице Луки Долинского. На вызов первыми прибыли полицейские. На месте они заметили сильное задымление. Клубы дыма выходили из одной квартиры.

"Тем не менее, зайти внутрь было невозможно из-за сильного угара. Следовательно, инспекторы, не теряя времени, вызвали спасателей и взялись за эвакуацию других жильцов дома, оставшихся в квартирах", - говорится в сообщении.

Прибывшие спасатели ликвидировали огонь в квартире и вместе с полицейскими вынесли из дома мужчину. У него зафиксировали признаки алкогольного опьянения. Сам мужчина признался, что курил в постели.

Пострадавшего передали медикам. Его госпитализировали в больницу. В результате пожара жертв нет.