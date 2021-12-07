Во Львове в многоквартирном доме произошел пожар: спасатели эвакуировали жильцов

Во вторник, 7 декабря, во Львове произошел пожар в одной из кавартир пятиэтажного дома. Спасатели провели эвакуацию жильцов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Facebook .

Информация о возгорании поступила на линию спасателей в 14:17. Им сообщили, что горит квартира на первом этаже в доме по адресу улица Химическая, 22.

Пожарные оперативно прибыли на место. Они заметили, что из окон квартиры выходил густой черный дым. Спасатели подключились в специальные аппараты защиты органов дыхания и зрения и приступили к проведению работ по ликвидации возгорания и спасения людей. В целом пожарные вывели 8 человек на свежий воздух.

Фото: во Львове произошел пожар в квартире (facebook.com/MNS.GOV.UA)

В 14:41 пожар был локализован и в 14:45 - ликвидирован. На месте работали 18 человек личного состава и 5 единиц спецтехники.

В результате пожара никто не пострадал.