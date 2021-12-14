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Под Киевом произошел пожар в многоэтажке: патрульные эвакуировали жителей

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Белая Церковь, Вторник 14 декабря 2021 14:05
Под Киевом произошел пожар в многоэтажке: патрульные эвакуировали жителей Архивное фото: пожар в доме (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

В понедельник вечером, 13 декабря, в городе Белая Церковь под Киевом произошел пожар в многоэтажном доме. Патрульные начали эвакуацию, не дожидаясь спасателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД в Facebook.

Возгорание произошло около 20:00 в доме по улице Луки Долинского. На вызов первыми прибыли полицейские. На месте они заметили сильное задымление. Клубы дыма выходили из одной квартиры.

"Тем не менее, зайти внутрь было невозможно из-за сильного угара. Следовательно, инспекторы, не теряя времени, вызвали спасателей и взялись за эвакуацию других жильцов дома, оставшихся в квартирах", - говорится в сообщении.

Прибывшие спасатели ликвидировали огонь в квартире и вместе с полицейскими вынесли из дома мужчину. У него зафиксировали признаки алкогольного опьянения. Сам мужчина признался, что курил в постели.

Пострадавшего передали медикам. Его госпитализировали в больницу. В результате пожара жертв нет.

Напомним, 7 декабря во Львове произошел пожар в одной из кавартир пятиэтажного дома. Спасатели провели эвакуацию жильцов.

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