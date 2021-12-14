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Під Києвом сталася пожежа у багатоповерхівці: патрульні евакуювали мешканців

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Біла Церква, Вівторок 14 грудня 2021 14:05
Під Києвом сталася пожежа у багатоповерхівці: патрульні евакуювали мешканців Архівне фото: пожежа у будинку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун

У понеділок ввечері, 13 грудня, у місті Біла Церква під Києвом сталася пожежа у багатоповерховому будинку. Патрульні почали евакуацію, не чекаючи на рятувальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС у Facebook.

Загоряння сталося приблизно о 20:00 в будинку на вулиці Луки Долинського. На виклик першими прибули поліцейські. На місці вони помітили сильне задимлення. Клуби диму виходили із однієї квартири.

"Тим не менше, зайти всередину було неможливо через сильний чад. Отже, інспектори, не гаючи часу, викликали рятувальників і взялися за евакуацію інших мешканців будинку, що залишилися в квартирах", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники, що прибули, ліквідували вогонь у квартирі і разом з поліцейськими винесли з будинку чоловіка. В нього зафіксували ознаки алкогольного сп'яніння. Сам чоловік зізнався, що курив у ліжку.

Потерпілого передали медикам. Його госпіталізували до лікарні. Внаслідок пожежі жертв немає.

Нагадаємо, 7 грудня у Львові сталася пожежа в одній із кавартир п'ятиповерхового будинку. Рятувальники здійснили евакуацію мешканців.

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