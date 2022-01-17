Под Киевом построят новый детсад на 280 мест

В селе Гатное Киевской области в этом году будет построен новый детский сад для 280 малышей. Сад возводится в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.
"Поскольку население пристоличного региона быстро увеличивается, существует постоянная потребность в усовершенствовании социальной инфраструктуры. Мы работаем над этим, среди прочего расширяем сеть наших образовательных учреждений. Следовательно, в этом году будем заниматься строительством пяти детсадов в разных населенных пунктах Киевщины. Один из них будет находиться именно в Гатном", - сообщил глава Киевской ОГА Василий Володин.
Всего в Киевской области в этом году благодаря открытию новых детских садов планируют создать 700 дополнительных мест для дошкольников.
Напомним, что в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Украине уже построено и отремонтировано более 150 детских садов, а будет еще 300.