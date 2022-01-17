Під Києвом збудують новий садочок на 280 місць

У селі Гатне Київської області цього року буде збудовано новий дитячий садок для 280 малюків. Садочок зводиться у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської ОДА.

"Оскільки населення пристоличного регіону швидко збільшується, існує постійна потреба у вдосконаленні соціальної інфраструктури. Ми працюємо над цим, з-поміж іншого розширюємо мережу наших освітніх закладів. Відтак цьогоріч будемо займатися будівництвом п’яти дитсадків у різних населених пунктах Київщини. Один із них буде знаходитись саме в Гатному", - повідомив голова Київської ОДА Василь Володін.

Загалом на Київщині цього року завдяки відкриттю нових дитячих садочків планують створити 700 додаткових місць для дошкільнят.