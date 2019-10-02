Под Киевом в перестрелке с бандитом ранены двое сотрудников КОРДа

Под Киевом полицейские ликвидировали иностранца, который открыл огонь по правоохранителям. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Сообщается, что происшествие произошло сегодня утром в селе Хотяновка Киевской области. Правоохранители искали мужчину, который в ночь на 23 сентября в Оболонском районе Киева стрелял в полицейских.

"Это - гражданин Грузии, который осужден на территории другого государства до 22-х лет лишения свободы за создание банды, похищения людей и хранение огнестрельного оружия. Впоследствии мы выяснили, что он может скрываться в селе Хотяновка Киевской области. По согласованию с прокуратурой была спланированная спецоперация по его задержанию", - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

По его словам, в строительном вагончике, где он мог находиться, прибыли правоохранители и предложили сдаться. Однако злоумышленник начал стрелять в правоохранителей из двух пистолетов.

"В ответ полицейские применили табельное оружие и ликвидировали стрелка. При этом правонарушитель ранил двух спецназовцев, их доставили в больницу для оказания необходимой помощи", - добавил Крыщенко.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции Киевской области.

Фото: стрельба под Киевом (kyiv.npu.gov.ua)

Напомним, в ночь на 23 сентября в Оболонском районе Киева мужчина стрелял в полицейских. Сообщается, что мужчина открыл стрельбу во время проверки документов.

Также РБК-Украина сообщало, что 17 сентября в городе Самбор возник конфликт между мужчинами, один из них при этом совершил несколько выстрелов в воздух из неизвестного оружия.