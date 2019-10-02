Під Києвом у перестрілці з бандитом поранено двох співробітників КОРДу

Під Києвом поліцейські ліквідували іноземця, який відкрив вогонь по правоохоронцям. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Повідомляється, що подія сталася сьогодні вранці у селі Хотянівка Київської області. Правоохоронці шукали чоловіка, який в ніч на 23 вересня в Оболонському районі Києва стріляв у поліцейських.

"Це - громадянин Грузії, який засуджений на території іншої держави до 22-х років позбавлення волі за створення банди, викрадення людей і зберігання вогнепальної зброї. Згодом ми з'ясували, що він може переховуватися в селі Хотянівка Київської області. За погодженням з прокуратурою була спланована спецоперація з його затримання", - повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

За його словами, в будівельному вагончику, де він міг перебувати, прибули правоохоронці і запропонували здатися. Однак зловмисник почав стріляти в правоохоронців з двох пістолетів.

"У відповідь поліцейські застосували табельну зброю і ліквідували стрільця. При цьому правопорушник поранив двох спецпризначенців, їх доставили у лікарню для надання необхідної допомоги", - додав Крищенко.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції Київської області.

Фото: стрілянина під Києвом (kyiv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, в ніч на 23 вересня в Оболонському районі Києва чоловік стріляв у поліцейських. Повідомляється, що чоловік відкрив стрілянину під час перевірки документів.

Також РБК-Україна повідомляло, що 17 вересня в місті Самбір виник конфлікт між чоловіками, один з них при цьому здійснив кілька пострілів у повітря з невідомої зброї.