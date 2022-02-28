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Под Киевом оккупанты сожгли музей. Сгорели уникальные картины Марии Приймаченко

Новина українською →
Киевская область, Понедельник 28 февраля 2022 04:44
Под Киевом оккупанты сожгли музей. Сгорели уникальные картины Марии Приймаченко Фото: уничтожены картины художницы Марии Приймаченко (ukrainky.com.ua)
Автор: Владимир Костырин

Под Киевом в городке Иванкив, где российские войска пробовали осуществить наступление на столицу, сгорел историко-краеведческий музей, в котором хранились картины народной художницы Марии Приймаченко.

Об этом ночью 28 февраля сообщила исследовательница и блогер Устина Стефанчук в своем Facebook.

Знаток и собирательница украинской старины и искусства гневно высказывается в адрес оккупантов, которые в ходе вторжения также бомбят и обстреливают исторические объекты, памятники архитектуры, и говорит, что "Примаченко вам, му*аки, не прощу никогда!"

Она отмечает, что были полностью уничтожены уникальные произведения. Какие именно это были картины и сколько - не уточняется.

Направление Дымер-Иванкив недавно назвали одним из самых опасных направлений российского вторжения. Также в Киевской области шли серьезные бои в районе Гостомеля, Ворзеля и Бучи, где военные ВСУ уничтожили несколько вражеских вертолетов и колону бронетехники.

Как информировал глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в своем Facebook, область остается одной из самых горячих точек полномасштабного вторжения России на территории Украины.

"Точечное разрушение получили город Васильков и Бровары. Среди территориальных общин больше пострадали Бучанская, Дымерская, Ирпенская и Иванкивская общины Киевщины", - рассказал он..

В Иванкивском историко-краеведческом музее хранилось более 400 экспонатов, работала выставка портретов и картин. Сам музей расположен на памятнике археологии - древнерусском городище.

Народная художница Украины Мария Приймаченко всю жизнь прожила в родном селе Болотня в Иванкивском районе под Киевом. Ее работы выполнены в жанре "наивного искусства". Вот несколько примеров ее произведений:

Под Киевом оккупанты сожгли музей. Сгорели уникальные картины Марии Приймаченко

Под Киевом оккупанты сожгли музей. Сгорели уникальные картины Марии Приймаченко

Под Киевом оккупанты сожгли музей. Сгорели уникальные картины Марии Приймаченко

Под Киевом оккупанты сожгли музей. Сгорели уникальные картины Марии Приймаченко

Фото: картина Марии Приймаченко

Ранее сообщалось, что российские войска ракетным ударом уничтожили в Чернигове историческое здание и памятник архитектуры.

Также при вражеском обстреле Гостомеля россиянами был уничтожен легендарный самолет Ан-225 "Мрия".

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